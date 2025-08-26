Grave operaio investito da un cilindro metallico di 8 quintali

Un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio in un’azienda che produce caldaie a Zevio (Verona).

I Vigili del fuoco arrivati dalla centrale di Verona hanno estratto l’uomo, investito da un cilindro metallico di circa 8 quintali, ancorato su un carroponte dagli operai presenti, subito dopo l’incidente.

Il ferito, che ha riportato un trauma da schiacciamento, dopo la prima stabilizzazione sul posto da parte del personale sanitario, è stato trasferito a Verona all’ospedale di Borgo Trento. Sul posto il personale dello Spisal e i carabinieri.

ANSA