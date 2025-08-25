Presenti all’Expo di Osaka i Cluster Tecnologici Lucani dell’Energia e della Bioeconomia

Presenti all’Expo in corso ad Osaka anche i Cluster tecnologici lucani dell’Energia e della Bioeconomia per partecipare alla settimana espositiva dedicata alla Regione Basilicata dal 24 al 30 agosto.

Nell’ambito delle iniziative programmate dalle istituzioni regionali, mercoledì 27 agosto alle ore 10:30 (ora locale ad Osaka) presso l’Auditorium del Padiglione Italia si terrà un evento tematico organizzato dal Cluster Energia Basilicata insieme al Cluster Lucano di Bioeconomia.

L’evento, dal titolo “Bioenergia, Bioeconomia e Smart Rurality: un modello integrato per la transizione ecologica in Basilicata”, intende presentare il potenziale dei cluster regionali nei settori dell’Energia e della Bioeconomia, evidenziandone il contributo alla transizione ecologica attraverso la valorizzazione di scarti e risorse per la produzione di energia, e al contempo promuovendo lo sviluppo socio-economico del territorio in chiave smart.

In linea con il tema dell’Expo 2025 – “Designing Future Society for Our Lives” – e con lo slogan scelto dalla Regione – “Basilicata Mother Land” – l’evento contribuirà al dialogo tra energia, tecnologia, paesaggio e identità locali, in una cornice internazionale di networking e nuove potenziali opportunità.

Tante le innovazioni e i temi che saranno affrontati: biocarburanti, smart grid, applicazioni IoT per l’efficienza energetica degli edifici storico-culturali, intelligenza artificiale in contesti aziendali, micro-eolico, biometano, idrogeno verde ed economia circolare.

Oltre alla promozione delle attività delle imprese e degli enti di ricerca associati, i Cluster tecnologici saranno presentati come una best practice di policy e internazionalizzazione.

I lavori saranno introdotti dal Presidente del Cluster Energia, Luigi Emanuele Marsico, per proseguire con interventi e approfondimenti a cura di: Ida Leone, vicepresidente del Cluster Energia; Isabella De Bari, responsabile della Divisione Bioenergia, Bioraffineria e Chimica Verde di ENEA; Angelo Donvito, presidente di Digimat Spa; Omar Arcieri, amministratore delegato di Restart Energy Lab Srl; Roberto Bocca, associato del Consorzio Industriale Lucano (Li.Bo); Francesco Iantorno, amministratore di Inelectric Srl; Carmela Criscuolo, procuratrice AU della Criscuolo Eco-Petrol Service Srl; Domenico Lazazzera, Presidente del Cluster Lucano di Bioeconomia e Mario Lazazzera, associato del Cluster Lucano di Bioeconomia.

L’evento sarà una occasione di confronto, networking, apprendimento e promozione delle expertise lucane oltre i confini nazionali.