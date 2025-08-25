On the Way 131 Uil: Domani Martedì 26 agosto nuova tappa a Tito

Domani Martedì 26 agosto nuova tappa a Tito di On the Way 131, il viaggio della Uil per i 131 comuni della Basilicata. Il tour – iniziato il 17 luglio scorso a Brindisi di Montagna – prevede un incontro a Tito (ore 17,30, sala don Domenico Scavone, via Sant’Anna) con il sindaco Fabio Laurino, rappresentanti delle associazioni, forze produttive, cittadini.

La Uil sottolinea che Tito rappresenta una comunità che racconta la storia di una Basilicata capace di coniugare radici e futuro; è luogo di memoria e identità, con una comunità coesa e orgogliosa della propria storia. Ma è anche porta d’accesso a Potenza e nodo strategico con l’area industriale di Tito Scalo, uno dei poli produttivi più importanti della regione con situazioni e vertenze che avranno un peso significativo nell’imminente autunno. Qui si intrecciano lavoro, sviluppo e innovazione, con un legame forte tra comunità, imprese e capoluogo.

Insieme al sindaco Fabio Laurino, ai rappresentanti delle associazioni, delle forze produttive e ai cittadini – afferma il segretario regionale Vincenzo Tortorelli che guiderà la delegazione della Uil nella tappa – continueremo il nostro percorso di ascolto e confronto, per costruire una Basilicata più giusta, moderna e connessa.