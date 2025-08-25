Manomessi i freni dell’auto del comandante della Polizia Locale: tragedia sfiorata a Paterno

Un gravissimo episodio ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Paterno, in Val d’Agri. I freni dell’auto privata del comandante della Polizia Locale, Alfredo Toscano, sarebbero stati manomessi. Fortunatamente, l’uomo è riuscito a fermare il veicolo in tempo, evitando conseguenze potenzialmente drammatiche.

A riportare la notizia è il portale Melandronews. Secondo quanto riferito, l’episodio, che avrebbe potuto mettere in pericolo non solo l’incolumità dello stesso Toscano, ma anche quella di altri cittadini, è avvenuto nei giorni scorsi.

Toscano, oltre a ricoprire il ruolo di comandante della Polizia Locale di Paterno, è anche coordinatore territoriale della FP Cgil per la Val d’Agri e responsabile della Camera del Lavoro Cgil di Villa D’Agri.

A denunciare l’accaduto è proprio il sindacato, che non esita a definirlo un atto di natura “quasi certamente dolosa”. “Nei giorni scorsi – si legge in una nota – Toscano ha subito un danno ai freni della propria vettura, presumibilmente causato volontariamente. Un gesto gravissimo che ha messo a serio rischio la sua vita e quella di altri. Solo la prontezza di riflessi e l’esperienza alla guida hanno evitato il peggio. Condanniamo fermamente questo episodio, rivolto a una figura che ogni giorno si impegna per la sicurezza, la legalità e la tutela dei diritti”.

Sull’accaduto sono in corso indagini da parte delle autorità competenti, che dovranno fare piena luce sulla dinamica e individuare eventuali responsabilità.