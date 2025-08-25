CULTURA E EVENTI
House of Netflix, in Usa primi negozi fisici dello streamer
Netflix debutta nel mondo reale e apre i suoi primi negozi fisici, le ‘Netflix House’.
Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, le prime due ‘entertainment destination’ ad essere inaugurate saranno a Philadelphia, nel King of Prussia Mall dal 1 novembre, e a Dallas, all’interno del Galleria Dallas dall’11 dicembre.
Il gigante dell’intrattenimento online entra quindi per la prima volta al contatto con i clienti/spettatori con nuove forme di intrattenimento fisiche con un’offerta a tema film, programmi, serie tv, tra cui esperienze ispirate da Mercoledì, Squid Game, One Piece, Stranger Things, KPop Demon Hunters, Love Is Blind, Sakamoto Days, A Knives Out Mystery.
ANSA