CULTURA E EVENTI

House of Netflix, in Usa primi negozi fisici dello streamer

Foto di redazione redazione25/08/2025
6.721 1 minuto di lettura

Netflix debutta nel mondo reale e apre i suoi primi negozi fisici, le ‘Netflix House’.

Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, le prime due ‘entertainment destination’ ad essere inaugurate saranno a Philadelphia, nel King of Prussia Mall dal 1 novembre, e a Dallas, all’interno del Galleria Dallas dall’11 dicembre.

Il gigante dell’intrattenimento online entra quindi per la prima volta al contatto con i clienti/spettatori con nuove forme di intrattenimento fisiche con un’offerta a tema film, programmi, serie tv, tra cui esperienze ispirate da Mercoledì, Squid Game, One Piece, Stranger Things, KPop Demon Hunters, Love Is Blind, Sakamoto Days, A Knives Out Mystery.

 

ANSA

Foto di redazione

redazione

