Chiorazzo (Basilicata Casa Comune): Non ignorare l’appello delle aree interne

L’appello del Sindaco di San Paolo Albanese, Mosè Troiano, conferma la bontà della nostra scelta di tenere proprio nel più piccolo comune della Lucania, la nostra Festa regionale.

Basilicata Casa Comune è nata proprio per dare voce ai luoghi che sono stati dimenticati e dove tutti tardano ad arrivare, i piccoli comuni da cui ripartire per le sfide della Basilicata e dell’Italia, ma soprattutto della politica.

Lo spopolamento delle nostre aree interne sarà davvero irreversibile se saremo indifferenti alla ricchezza che i nostri paesi ancora conservano e se lasceremo che il grido d’allarme che arriva da San Paolo Albanese, e dai tanti piccoli comuni, cada nel vuoto.

Basilicata Casa Comune ci sarà in autunno con la sua prima Festa regionale per raccontare un anno di impegno politico e programmare i prossimi, partendo dalle periferie.

Dove non sono garantiti i diritti essenziali di cittadinanza (trasporto, istruzione e servizi socio-sanitari), la politica deve fermarsi e rivedere le sue azioni per favorire uno sviluppo economico che argini lo spopolamento.

San Paolo Albanese e le aree interne sono ancora il luogo in cui un nuovo umanesimo può essere una speranza di salvezza.