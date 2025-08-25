Castellaneta, maxi rissa e rapina fuori da un locale: arrestato un giovane, altri due denunciati

Violenta aggressione nella notte tra sabato e domenica nella marina di Castellaneta, in provincia di Taranto. Tre ragazzi, originari della provincia di Matera e di età compresa tra i 20 e i 23 anni, sono stati aggrediti e rapinati nel parcheggio di un locale da un gruppo di coetanei.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il branco avrebbe prima accerchiato le vittime, poi, tra minacce e violenze, si sarebbe impossessato di alcuni monili in oro e di due orologi di valore. La situazione è rapidamente degenerata in un pestaggio, con gravi conseguenze fisiche per i tre giovani, trasportati d’urgenza all’ospedale “San Pio” di Castellaneta per le cure del caso.

Grazie al tempestivo intervento dei militari, è stato possibile raccogliere testimonianze sul posto e acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Uno dei presunti aggressori è stato fermato poco dopo con indosso uno degli orologi rubati ed è stato arrestato in flagranza con l’accusa di rapina aggravata. Su disposizione della Procura, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.

Nel corso delle indagini, altri due ragazzi, entrambi residenti ad Altamura, sono stati denunciati a piede libero per rissa e lesioni personali aggravate.

Le autorità sottolineano che, in base al principio di presunzione di innocenza, tutti i soggetti coinvolti sono da considerarsi non colpevoli fino a eventuale condanna definitiva.