Sfida choc: fingono di gettarsi sotto le auto, uno travolto

Ad avere la peggio è stato il ventisettenne sbalzato sul cofano di una Porsche e poi scaraventato a terra sotto gli occhi dell’amico e di altri giovani che erano nelle vicinanze e sono subito accorsi.

Il giovane se l’è cavata con un mese di prognosi, ma gli inquirenti stanno facendo piena luce su quello che al momento pare essere un episodio isolato da parte di ragazzi ubriachi, anche se da tempo rimbalzano sui social sfide fra i giovani come quella del train surfing con ragazzini che si aggrappano a treni e metro in movimento.