Regione Basilicata e Apt presenti al Meeting di Rimini

La Regione Basilicata, con la collaborazione dell’Apt (Azienda di Promozione Territoriale), partecipa anche quest’anno al Meeting di Rimini, uno degli appuntamenti culturali e sociali più rilevanti a livello nazionale, occasione di confronto sui grandi temi dell’attualità, dello sviluppo e dell’innovazione.

La presenza lucana si inserisce in un percorso di valorizzazione delle eccellenze territoriali, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale, ambientale e turistico della regione in uno scenario di rilevanza internazionale.

Durante il Meeting – in programma dal 22 al 27 agosto – sono previsti momenti di approfondimento, incontri istituzionali e tavole rotonde che vedranno la partecipazione di rappresentanti della Regione, esperti e operatori del settore, con l’intento di condividere esperienze e prospettive di sviluppo.

Oggi, 24 agosto, in particolare, è previsto un dibattito dal titolo “Le frontiere dell’Adriatico” a cui interverrà l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico che parlerà di una Basilicata vocata al dialogo tra culture.

L’assessore ricorderà la resilienza delle comunità lucane, forgiata dal terremoto del 1980, richiamando le grandi vocazioni della regione – ambientale, culturale e spirituale – e il valore della diversità, testimoniata dalle comunità arbëreshë che arricchiscono l’identità lucana.

La presenza della Basilicata al Meeting con uno stand di circa 50 metri quadri rientra, in particolare, nell’ambito di un progetto nato in sinergia con la Conferenza Episcopale di Basilicata, finalizzato a valorizzare il patrimonio spirituale e religioso del territorio in occasione del Giubileo 2025.

L’iniziativa ha portato alla creazione di una sezione dedicata, “Basilicata Sacra”, sul portale turistico regionale, dove i visitatori possono scoprire luoghi di fede, spiritualità e pellegrinaggio spesso poco conosciuti ma di grande valore culturale e religioso.

Si tratta di un percorso di scoperta e di studio che culminerà con l’allestimento di una grande mostra, dal titolo “Basilicata, un altro cielo”, in programma dal 3 settembre nel Palazzo della Cancelleria a Roma.

L’esposizione conduce il visitatore attraverso un percorso unico: dalla storia di incontri e contaminazioni culturali della Basilicata, ai suoi santi e beati nelle sale centrali, fino a una Via Crucis contemporanea animata da pittosculture suggestive, per concludersi con un’immersiva esperienza finale che invita a vivere un “altro cielo” spirituale.