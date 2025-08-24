Calì Events presenta la prima edizione di LUCANITÀ il 28 Agosto
Giovedì 28 agosto, Calì Events organizza una vivace festa di piazza, un evento imperdibile che unirà sapori tradizionali, musica popolare e atmosfera di convivialità.
Nel nostro splendido giardino, prenderà vita un percorso gastronomico che celebrerà oltre 40 anni di eccellenza culinaria.
Tra le prelibatezze proposte, i partecipanti potranno gustare piatti iconici come fusilli con mollica e cruschi, cuppo di peperoni cruschi, chiculicchie e molte altre specialità della nostra cucina tradizionale lucana, in un’immersione totale nei sapori autentici del territorio.
La serata sarà animata da musica popolare dal vivo, con l’esibizione del rinomato gruppo lucano GLI AMARIMAI, che con le loro travolgenti tarantelle trasformeranno il Calycanthus in una grande piazza danzante.
Ad aprire il concerto, i talenti locali di Senise: Erika Marcelli e il gruppo Blood Moon, pronti a scaldare l’atmosfera con le loro performance.
Ingresso gratuito. L’evento avrà inizio alle ore 20:30.