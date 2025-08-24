MUSICA
Bruce Springsteen, Sony celebra i 50 anni di Born to Run
Il 25 agosto compie 50 anni Born to Run, il classico di Bruce Springsteen che ha segnato un’epoca.
Per celebrare questo traguardo, Sony Music pubblica per la prima volta ufficialmente Lonely Night in the Park, l’outtake in studio del 1975, per la prima volta disponibile in streaming e in download.
Registrata durante le leggendarie sessioni al Record Plant per Born to Run e all’epoca presa in considerazione per essere inclusa nell’album, Lonely Night In
The Park arriva nella sua versione in studio come non è mai stata ascoltata prima.
ANSA