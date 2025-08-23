Maltempo in arrivo su Campania, Puglia e Basilicata: scatta l’allerta temporali da sabato mattina Previste piogge intense, grandine e forti raffiche di vento

Una nuova perturbazione è in arrivo sulle regioni del Sud. A partire dalla mattinata di sabato 23 agosto, e per le successive 9-14 ore, Campania, Puglia e Basilicata saranno interessate da condizioni meteo avverse.

L’allerta, diramata dalla Protezione civile, segnala precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere accompagnati da piogge intense, frequente attività elettrica, grandinate localizzate e forti raffiche di vento.

Alla popolazione si raccomanda la massima prudenza: è opportuno limitare gli spostamenti non necessari, evitare le zone soggette ad allagamenti e non sostare nei pressi di alberi, impalcature o strutture esposte al rischio di cedimenti a causa del vento.

Le autorità locali hanno già avviato le operazioni di monitoraggio e invitano i cittadini a restare informati attraverso i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti sull’evoluzione della situazione.