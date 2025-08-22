Solenni Festeggiamenti in Onore della Beata Vergine Maria Rione Cocuzzo – Potenza

I Solenni Festeggiamenti del Rione Cocuzzo si confermano come uno degli eventi popolari più attesi e partecipati della città di Potenza, con una piazza che ogni anno accoglie migliaia di persone in un clima di gioia, comunità e tradizione.

La festa, che affonda le sue radici nella devozione alla Beata Vergine Maria, ha un valore che va ben oltre l’intrattenimento: rappresenta un’occasione unica di aggregazione e socializzazione in un quartiere considerato spesso difficile, dove la comunità riesce invece a unirsi e a sentirsi protagonista

NON SOLO MUSICA E SPETTACOLI: i festeggiamenti promuovono anche la partecipazione attiva a iniziative sportive e sanitarie rivolte alle fasce più deboli, rafforzando il senso di inclusione e vicinanza sociale.

Un evento che diventa quindi PATRIMONIO COLLETTIVO, capace di unire generazioni diverse e di far sentire ogni cittadino parte di una grande famiglia.

Anche per il 2025 il programma è ricco di eventi musicali e culturali di grande richiamo, con tre serate imperdibili che animeranno il quartiere e offriranno momenti di emozione e divertimento per tutte le età.

Tutti gli eventi e l’organizzazione sono stati curati da un gruppo di giovani e meno giovani, riuniti in un comitato festa, particolarmente affiatati e consapevoli che lavorare insieme è sempre la formula vincente.

SABATO 6 SETTEMBRE 2025

SALUTE E SPORT a cura di “Orienta Sport”

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00

In Piazza: Stands informativi sulla salute, Screening e servizi gratuiti di prevenzione e controllo della salute

Dalle ore 16:00 “SPORT PER TUTTI” dimostrazioni e prove aperte di varie discipline sportive

Dalle ore 19:00 “SPORT SHOW” attività sportive interattive sul palco (Zumba, fitness, pilates, step, ginnastica artistica…)

ORE 21.00: Grande Concerto dei TARANTOLATI di Tricarico

In esclusiva per la città di Potenza, i leggendari Tarantolati di Tricarico celebreranno i 50 anni di carriera musicale con un concerto che unirà tradizione, ritmo e passione.

Nel corso della serata verrà consegnata una TARGA CELEBRATIVA UFFICIALE IN ONORE DEI 50 ANNI DI ATTIVITÀ DEL GRUPPO, alla presenza di una delegazione comunale: un riconoscimento che sottolinea l’importanza culturale e identitaria di questa storica band lucana.

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

CABAREGGAE – KRIKKA REGGAE & DINO PARADISO

La serata si aprirà con DJ MISU e, a seguire, in esclusiva a Potenza, lo spettacolo CABAREGGAE, un’esplosiva fusione tra la musica travolgente della Krikka Reggae e la comicità irresistibile di Dino Paradiso.

Un mix unico di ritmo e risate capace di conquistare tutta la piazza.

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE 2025

“FESTA DELLA BEATA VERGINE MARIA”

Dalla Mattina: Celebrazioni nella Chiesa Parrocchiale

Ore 19,00: Solenne Processione per le vie del quartiere e benedizione

Concerto “Liga n’Roll” – Tribute Band di Ligabue

Gran finale in chiave rock con i Liga n’Roll, la più nota tribute band di Ligabue.

Un concerto carico di energia per rivivere i più grandi successi del rocker emiliano e chiudere i festeggiamenti con la serata rock più esplosiva della città.