Presentazione del libro “Voglia di Vita” – Venosa 28 Agosto

Un cuore che si fa mongolfiera, un viaggio tra nuvole e speranza: Voglia di Vita è più di un libro, è un messaggio, un’emozione che prende forma tra le pagine. Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti, capace di toccare corde profonde e universali.

La presentazione a Venosa sarà un momento speciale, in cui parole e immagini si intrecciano per raccontare storie di rinascita, desideri, fragilità e forza. Un’opera pensata per ispirare, per ricordarci che anche nei momenti più difficili esiste sempre un orizzonte, e che dentro ognuno di noi c’è un cuore pronto a ripartire, come una mongolfiera che prende il volo.

📅 Data e ora: Giovedì 28 agosto 2025, ore 20:30

📍 Luogo: Castello di Venosa – Piazza Umberto I, Venosa (PZ)

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Venosa, Franco Mollica.

Seguiranno gli interventi di:

• Mons. Ciro Fanelli, Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa

• Dott.ssa Lucia Miglionico, Oncologa Pediatrica – Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo

• Michele Giuliani, Direttore Amministrativo – Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo

A moderare la serata sarà il giornalista Leonardo Fania.

La manifestazione, promossa dall’Associazione Venosa Città della Cultura, gode del patrocinio di:

• Comune di Venosa

• Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa

• Ente Pro Loco Basilicata APS