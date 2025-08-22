Presentazione del libro “Voglia di Vita” – Venosa 28 Agosto
Un cuore che si fa mongolfiera, un viaggio tra nuvole e speranza: Voglia di Vita è più di un libro, è un messaggio, un’emozione che prende forma tra le pagine. Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti, capace di toccare corde profonde e universali.
La presentazione a Venosa sarà un momento speciale, in cui parole e immagini si intrecciano per raccontare storie di rinascita, desideri, fragilità e forza. Un’opera pensata per ispirare, per ricordarci che anche nei momenti più difficili esiste sempre un orizzonte, e che dentro ognuno di noi c’è un cuore pronto a ripartire, come una mongolfiera che prende il volo.
📅 Data e ora: Giovedì 28 agosto 2025, ore 20:30
📍 Luogo: Castello di Venosa – Piazza Umberto I, Venosa (PZ)
L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Venosa, Franco Mollica.
Seguiranno gli interventi di:
• Mons. Ciro Fanelli, Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa
• Dott.ssa Lucia Miglionico, Oncologa Pediatrica – Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo
• Michele Giuliani, Direttore Amministrativo – Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo
A moderare la serata sarà il giornalista Leonardo Fania.
La manifestazione, promossa dall’Associazione Venosa Città della Cultura, gode del patrocinio di:
• Comune di Venosa
• Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa
• Ente Pro Loco Basilicata APS