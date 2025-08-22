SENISE il Sindaco e l’amministrazione : impegno costante anche nel periodo estivo

Nonostante il periodo estivo sia stato caratterizzato da eventi festivi e da momenti di aggregazione, il Sindaco e l’Amministrazione non hanno tralasciato i temi amministrativi e le problematiche da affrontare.

In particolare, per quanto riguarda il punto di atterraggio dell’elisoccorso, un problema noto da anni, questa Amministrazione ha già preso atto della situazione e ha avviato un dialogo con gli attori istituzionali competenti.

Sono stati coinvolti il Responsabile UTC dell’ASP, Dott.ssa Cicale, e l’Ing. D’Orsi, consulente tecnico per i gestori delle elisuperfici area 118.

Inoltre, a seguito di un opportuno sopralluogo richiesto dall’Amministrazione con i tecnici dell’Enel, in data 20 agosto scorso è stata inviata una PEC all’Enel per richiedere lo spostamento dei pali della pubblica illuminazione, che rappresentano un impedimento per l’atterraggio dell’eliambulanza, come comunicatoci dall’ASP.

Desideriamo sottolineare che dal primo giorno siamo impegnati nella risoluzione delle problematiche trovate e pensiamo più a lavorare che a scrivere comunicati stampa.

Riteniamo che nella frenetica ricerca di visibilità da parte della minoranza, nella persona del Consigliere Castelluccio, non siano stati colti i significativi passi avanti già intrapresi dall’Amministrazione.

Siamo fiduciosi che nei prossimi tempi si possano vedere concretizzati i risultati di tale impegno.

L’Amministrazione è costantemente attenta alle esigenze della comunità e continuerà a lavorare per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale