Conferenza stampa 6^ edizione del Festival Europeo della Birra

Lunedì 25 agosto, alle ore 9.30, presso la Sala Conferenze di Casa BCC Basilicata (Via del Gallitello), si svolgerà la presentazione ufficiale della sesta edizione del Festival Europeo della Birra, in programma dal 26 al 31 agosto in Piazza Mario Pagano a Potenza.

Alla conferenza stampa interverranno i promotori e i partner dell’evento, che illustreranno in anteprima un programma ricco di appuntamenti, degustazioni e concerti, confermando la vocazione del Festival a essere un grande momento di incontro tra culture, sapori e comunità, in un contesto accessibile e inclusivo.

Dal cuore del capoluogo lucano, l’edizione 2025 si prepara a trasformare per sei giorni Piazza Mario Pagano in un palcoscenico di esperienze: birre artigianali da tutta Europa, cucina di qualità, musica dal vivo, incontri e iniziative che rafforza Potenza quale meta imperdibile del beer tourism internazionale.

Il claim di quest’anno è “Solo nel gusto siamo tutti diversi!” con invito al divertimento responsabile.