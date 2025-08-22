Bobby Solo lancia ‘una lacrima sul viso’ in versione inglese

Alcune canzoni sono molto più di semplici brani: diventano ricordi collettivi, simboli di un’epoca.

‘Una lacrima sul viso’ è una di queste e oggi Bobby Solo, a distanza di sessant’anni dal suo debutto, le regala una nuova vita con la versione in inglese ‘A Tear on the Face’, che sara’ presentata per la prima volta dal vivo sabato 6 settembre a Cara Forlì, grande festa del liscio realizzata da Materiali Musicali di Giordano Sangiorgi e in programma il 6 e 7 in piazza Saffi, che vedrà tra gli ospiti anche Alan Sorrenti.

La storia nasce al Festival di Sanremo del 1964. Bobby Solo, ventenne, è pronto a conquistare il pubblico con la sua voce roca e il suo carisma da ‘Elvis italiano’, ma un’improvvisa laringite lo costringe a cantare in riproduzione, fatto che comporta l’eliminazione dalla gara.

Quello che sembrava un inciampo diventa leggenda: il disco vende oltre due milioni di copie e lancia l’artista nell’Olimpo della musica leggera. La nuova versione inglese non è un semplice adattamento: la voce è più intensa e la traduzione in inglese punta a trasmettere la stessa emozione che nel ’64 fece innamorare milioni di ascoltatori.

“Le emozioni non hanno lingua”, commenta Bobby Solo, che sta preparando anche una versione di ‘Romagna Mia’ in chiave rock blues e sta lavorando a un duetto con alcune artiste big e giovani del Liscio, come Roberta Cappelletti e Matilde Montanari.

