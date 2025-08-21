POLITICA
Meloni : in uno Stato di diritto non possono esserci zone franche
“In uno Stato di diritto non possono esistere zone franche o aree sottratte alla legalità”.
Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni dopo lo sgombero del Leoncavallo a Milano.
“Le occupazioni abusive – aggiunge – sono un danno per la sicurezza, per i cittadini e per le comunità che rispettano le regole.
Il Governo continuerà a far sì che la legge venga rispettata, sempre e ovunque: è la condizione essenziale per difendere i diritti di tutti”.
ANSA