POLITICA

Meloni : in uno Stato di diritto non possono esserci zone franche

Foto di redazione redazione21/08/2025
8.912 Meno di un minuto

“In uno Stato di diritto non possono esistere zone franche o aree sottratte alla legalità”.

Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni dopo lo sgombero del Leoncavallo a Milano.

“Le occupazioni abusive – aggiunge – sono un danno per la sicurezza, per i cittadini e per le comunità che rispettano le regole.

Il Governo continuerà a far sì che la legge venga rispettata, sempre e ovunque: è la condizione essenziale per difendere i diritti di tutti”.

ANSA

Foto di redazione redazione21/08/2025
8.912 Meno di un minuto
Foto di redazione

redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2025 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio