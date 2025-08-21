MEDIA
La Casa Bianca sbarca su TikTok, in poche ore migliaia di follower
La Casa Bianca è sbarcata su TikTok.
“America, siamo tornati! Come va TikTok?”, si legge nella didascalia del primo post, una clip di 27 secondi.
A un’ora dalla pubblicazione l’account della Casa Bianca aveva 4.500 follower, mentre quello personale del presidente americano Donald Trump ne ha 110,1 milioni sebbene il suo ultimo post risalga al 5 novembre 2024, il giorno delle elezioni Usa.
Su TikTok, di proprietà della società internet cinese ByteDance, c’è ancora un contenzioso dopo che l’ex presidente Joe Biden ha varato una legge che ne impone la vendita, pena il bando negli Stati Uniti.
A metà giugno Trump ha prorogato di altri 90 giorni la scadenza per trovare un acquirente.
ANSA