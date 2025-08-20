Lutto per la comunità del gemellaggio: è morto l’ingegnere Alberto Sangregorio

È venuto a mancare l’ingegnere Alberto Sangregorio, uno dei fondatori del Gruppo San Rocco per il Gemellaggio con Busto Garolfo-Senise. Lombardo doc, già dai primi anni ’60 – periodo dei grandi esodi dal Sud al Nord per lavoro – Sangregorio seppe instaurare con i tanti meridionali arrivati in Lombardia un rapporto di amicizia, rispetto e solidarietà.

Negli anni ’70 fu tra i principali artefici dei primi gemellaggi tra Senise e Busto Garolfo, un legame che ancora oggi unisce le due comunità nel nome della devozione a San Rocco e di un sincero spirito di fratellanza.

La città di Senise e l’intero gruppo dei devoti di San Rocco si stringono al dolore dei familiari, ricordandone l’impegno, la generosità e il ruolo fondamentale nel costruire un ponte duraturo tra Nord e Sud.

I funerali si terranno giovedì 21 agosto.