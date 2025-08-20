Dal 31 ottobre al 2 novembre la XVIII edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco del Serrapotamo

CARBONE – Si terrà dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 la XVIII edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco del Serrapotamo, uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno lucano, promosso dal Comune di Carbone e dall’Associazione Tartufai del Serrapotamo, in collaborazione con enti istituzionali e associazioni locali.

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, la manifestazione torna a valorizzare uno dei prodotti d’eccellenza del territorio: il Tartufo Bianco del Serrapotamo, simbolo di biodiversità, qualità ambientale e risorsa strategica per lo sviluppo locale.

Tre giorni ricchi di eventi: degustazioni, mostra mercato, incontri tematici, laboratori del gusto, escursioni nel bosco, spettacoli e musica dal vivo. Il tutto nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, in un borgo che ha saputo puntare sulla sua identità e sulle sue eccellenze per costruire una proposta turistica e culturale organica e riconoscibile.

La Mostra Mercato si conferma un’occasione per far incontrare produttori, trasformatori, istituzioni e cittadini, in un percorso che unisce tutela del paesaggio, promozione dei sapori autentici e rafforzamento del tessuto sociale ed economico.

Il programma dettagliato sarà diffuso nelle prossime settimane.