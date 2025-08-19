Un violino di Paganini sarà suonato ai Bbc Proms di Londra

Uno dei violini più preziosi al mondo, realizzato tre secoli fa e un tempo appartenuto a Niccolò Paganini, verrà suonato nel principale festival di musica classica del Regno Unito, i Bbc Proms.

Lo strumento, noto come Carrodus, è uno dei rari esemplari costruiti dal maestro liutaio Giuseppe Guarneri del Gesù ed è stato acquistato in giugno dalla Stretton Society, un’associazione filantropica, per 20 milioni di dollari.

Creato nel 1743 a Cremona, verrà suonato il 28 agosto nei Bbc Proms alla Royal Albert Hall di Londra dal violinista sudcoreano Inmo Yang.

“Non riesco a credere a quanto sono incredibilmente fortunato ad avere l’opportunità di suonarlo”, ha detto Yang.

Si ritiene che il Carrodus sia pressoché identico al Cannone di Paganini, realizzato nello stesso anno. Analisi scientifiche hanno indicato che entrambi gli strumenti furono ricavati dallo stesso albero.

Si dice che il celebre violinista e compositore un tempo possedesse il Carrodus e, secondo una leggenda popolare, lo perse in una partita a carte.

ANSA