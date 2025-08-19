Lavrov: ‘Aperti a ogni incontro ma accordo solo con rispetto della nostra sicurezza’

Verso l’una della scorsa notte si è riunito il comitato dei 27 ambasciatori dell’Unione europea (Coreper) per un primo rapido resoconto sugli incontri di ieri a Washington e in vista della riunione in videoconferenza tra i leader europei, convocata dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, per oggi alle 13.

Alla videoconferenza parteciperà anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Domani è invece prevista una riunione virtuale del Collegio dei commissari Ue.

“L’importante incontro di ieri a Washington potrebbe segnare la svolta per un percorso di pace in Ucraina che tutti abbiamo desiderato e per cui abbiamo lavorato”. Lo scrive su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

“Dopo il vertice in Alaska tra Stati Uniti e Russia, l’impegno del presidente Trump, del Presidente Zelensky e dei leader dell’Unione Europea significa che una possibilità di vera pace è ora realistica. Difficile, ma non impossibile.

L’Unione Europea è fondamentalmente un progetto di pace. Ci siamo sempre battuti e sempre ci impegneremo per la pace. Conosciamo fin troppo bene il costo della guerra.

Una vera pace deve essere costruita su solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina, affinché duri e non venga semplicemente rimandata a una guerra più grande in futuro. Sappiamo che la pace deve basarsi sul principio che nulla riguarda l’Ucraina senza l’Ucraina.

Sappiamo che un’Ucraina che non riceve sostegno, che non ha la forza di scoraggiare coloro che vorrebbero prenderla con la forza, non sarà in grado di trovare quella pace sfuggente”.

“Questo – conclude Metsola – è ciò che l’Europa afferma fin dal primo giorno. Ecco perché siamo al fianco dell’Ucraina. Ecco perché l’Europa continuerà a fare la sua parte”.

Cina,’sostegno a ogni sforzo per la pace Russia-Ucraina’

La Cina sostiene “tutti gli sforzi” per la pace tra Russia e Ucraina, all’indomani del vertice di Washington tenuto alla Casa Bianca con l’indicazione di un possibile faccia a faccia tra i presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky da tenere nelle prossime settimane.

“La Cina crede sempre che il dialogo e il negoziato siano l’unica soluzione alla crisi ucraina”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning nel briefing quotidiano, aggiungendo che Pechino “sostiene tutti gli sforzi utili a contribuire alla pace”.