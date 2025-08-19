La Pentecoste di Melfi ottiene il marchio di qualità e entra nella Carta Nazionale delle Rievocazioni Storiche

La “Pentecoste di Melfi” tra le rievocazioni storiche e religiose, più longeve d’Italia, che si tiene a Melfi, in Basilicata, per commemorare la liberazione della città dall’assedio francese del 1528, un evento noto anche come “Pasqua di Sangue” ha ricevuto il marchio di qualità da Ente Pro Loco Italiane.

La celebrazione, che si svolge durante la domenica di Pentecoste, promossa dalla Pro Loco Federico II Melfi con il Comune di Melfi, giunta alla 498 edizione, combina elementi religiosi, come la processione con la statua della Santissima Trinità, con una rievocazione storica in costumi d’epoca che ricorda gli scontri e la liberazione della città.

Tra gli “Eventi d’Italia” più suggestivi grazie all’instancabile lavoro della Pro Loco “Federico II” Melfi sorta nel 1952 nella Città delle Costituzioni di Federico II, la Pentecoste di Melfi entra a far parte della “Carta Nazionale Palii, Rievocazioni e Cortei Storici”, dopo aver ricevuto dalla Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps per la Sagra della Varola giunta alla 64 edizione anche il marchio di Sagra d’Eccellenza lo scorso anno.

A consegnare l’attestato al Presidente della Pro Loco Federico II Melfi Marco Aurelio Bonacaro, a nome del Presidente nazionale Epli Pasquale Ciurleo, il Consigliere nazionale Ente Pro Loco Italiane e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale ha dichiarato “la Pro Loco Melfi è un grande orgoglio per l’intera Basilicata e per il territorio del Vulture.

Con grande impegno e dedizione da parte di tutti i volontari grazie all’importante sinergia con il Comune, la Regione e l’Apt Basilicata, è stata in grado di consolidare negli anni eventi di grande spessore culturale e dall’alto valore promozionale ed è per me un grande onore consegnare l’attestato di Epli” ha rimarcato il Presidente regionale Franciosa.

Il Presidente della Pro Loco Federico II Melfi Marco Aurelio Bonacaro ha sottolineato “siamo onorati di ricevere dopo il marchio Sagra d’Eccellenza per la Sagra della Varola anche un altro importante riconoscimento nazionale per la Pentecoste di Melfi che grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Melfi che ringraziamo nella persona del Sindaco Giuseppe Maglione e della Confraternita Santa Maria ad Nives della Parrocchia Santa Maria Assunta di Melfi che cura la parte religiosa.

Come Pro Loco Melfi – continua Bonacaro – siamo impegnati alacremente per migliorare e far crescere l’attività di promozione turistica e animazione culturale, abbiamo ricreato il gruppo dei Musici, il corteo storico, il gruppo degli sbandieratori e avviato un’importante sinergia con l’Associazione De Arte Venandi per valorizzare ulteriormente la falconeria”.

Presenti all’incontro presso la sede nella centralissima Piazza Umberto I melfitana il vicepresidente Vincenzo Lamorte, il consigliere Mauro Basso e la socia Carmen Bonacaro impegnata nel programma Gol della Regione Basilicata con la New Form Potenza per il tirocinio formativo in “Operatore della Promozione e Accoglienza Turistica”.

Pieno fermento organizzativo in sede Pro Loco Federico II Melfi per i prossimi appuntamenti con la Sagra d’Eccellenza della Varola che si svolgerà nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 2025 e per la 498 edizione della Pentecoste di Melfi in programma il prossimo 24 maggio 2026.

La cerimonia di consegna ufficiale del marchio alla Pro Loco e al Comune si terrà in Senato la prossima primavera.