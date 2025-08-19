Giordano (Ugl): “Cordoglio alla famiglia Leone per perdita mamma”.

“Appresa la triste notizia del decesso della N. D. Anna Scaramuzzo Ved. Leone, mamma del Consigliere Regionale di Basilicata Rocco Luigi, dell’amica dirigente regionale Maria e di Carmelo, rivolgiamo loro il nostro più sincero e sentito affetto in questo triste momento”.

A testimonianza di tale sentimento è il segretario provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano.

“Ed è tanto più doloroso perché, qualunque parola si usi per aiutarli a sopportare questa inammissibile assenza, nessuno potrà sostituire la persona che amavano. Vorremmo perciò semplicemente dire alle famiglie Scaramuzzo – Leone, ai cari Rocco, Maria e Carmelo, che condividiamo il loro dolore. Gli auguriamo di affrontarlo – conclude Giordano a nome dell’intera Ugl Matera – in una serenità ritrovata della loro cara mamma”.