COMUNICATO STAMPA di MICHELE CASINO  MATERA PROTAGONISTA A OSLO: UN ESEMPIO DI DIPLOMAZIA CULTURALE CHE VALORIZZA LA NOSTRA TERRA

Esprimo la mia soddisfazione per la partecipazione di Matera alle Giornate del Patrimonio Culturale Norvegese a Oslo, un’iniziativa che dimostra come la nostra città continui a essere un punto di riferimento culturale internazionale, consolidando il percorso iniziato con Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

La presenza di Matera a Oslo rappresenta un’opportunità straordinaria per proiettare la nostra città verso il 2026, anno in cui sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo.

Questa iniziativa testimonia l’importanza di mantenere vive le relazioni internazionali costruite negli anni e di continuare a promuovere il patrimonio culturale lucano sui palcoscenici europei. Matera non è solo storia millenaria dei Sassi, ma è anche innovazione, futuro e capacità di dialogare con le altre culture europee.

Come rappresentante delle istituzioni lucane, ritengo fondamentale sostenere tutte le iniziative che valorizzano il nostro territorio e creano opportunità di sviluppo culturale ed economico. La diplomazia culturale è uno strumento prezioso per la crescita della Basilicata e per rafforzare i legami con i partner europei.

La cultura è il nostro patrimonio più prezioso e va preservata e promossa oltre i confini regionali e nazionali. Iniziative come questa dimostrano che Matera e la Basilicata hanno tutte le potenzialità per essere protagoniste nel panorama culturale internazionale.