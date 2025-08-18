XV Memorial “Luigi Viola”: cultura e memoria al centro delle iniziative

Sabato 23 agosto 2025, presso il Museo Archeoantropologico “Lodovico Nicola di Giura” di Chiaromonte, torna l’appuntamento con il Memorial “Luigi Viola”, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione.

Una manifestazione che, nel segno della memoria di un amministratore attento e appassionato di cultura, continua a intrecciare ricordo e valorizzazione del territorio.

Alle ore 18:00 è in programma la cerimonia di premiazione del X Premio “Poesia a Chiaromonte”, concorso che negli anni ha visto la partecipazione di autori da tutto il territorio nazionale e che rappresenta oggi un punto di riferimento per la diffusione della cultura poetica e letteraria.

A seguire, alle 19:30, l’artista Vincenzo Lamensa donerà un’opera alla comunità, un gesto simbolico che conferma il valore del Memorial come luogo di incontro tra arti, generazioni e memoria condivisa.

Promosso dall’associazione Il Sorriso Onlus, con il patrocinio del Comune di Chiaromonte, il Memorial “Luigi Viola” resta fedele alla sua vocazione originaria: unire persone e linguaggi diversi in nome della cultura e del bene comune, nel ricordo di chi ha dedicato la propria vita a dare stimoli e opportunità ai giovani del territorio.