Viggiano : XVI Edizione della Rassegna Enogastronomica “Vino Sotto le Stelle
Un percorso rinnovato, grazie a nuove ed importanti proposte di degustazione, per uno degli appuntamenti che racconta al meglio la Storia, l’Identità e l’assoluta qualità della nostra tradizione Enogastronomica.
Mercoledì 20 agosto e Giovedì 21, le luci della Città di Maria, dell’Arpa, della Musica e del Folklore, si accenderanno ancora una volta per celebrare il sapore Unico dei Vini doc “Terre dell’Alta Val d’Agri“.
Le degustazioni dei vini, come di consueto, saranno accompagnate dai prodotti tipici lucani e della Val d’Agri che rendono uniche le nostre tavole.
Nelle serate del 20 e 21 agosto la grande novità: il percorso di degustazione termina con due “Concertoni”:
Mercoledì 20 agosto sarà il momento de “Gli Amarimai“.
Nella serata di Giovedì 21 agosto, saliranno sul palco i “Dance Tarantella“.
Due notti magiche per uno degli eventi più attesi dell’estate lucana.