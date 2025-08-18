TERRA BATTUTA – La diga che cambiò tutto

Proiezione

19 Agosto 2025, ore 21:00

Piazzetta San Francesco, Senise (PZ)

Un racconto visivo intenso, un viaggio tra memoria e paesaggio, tra le acque placide di una diga e le radici profonde di un territorio.

Terra Battuta è un documentario che nasce dal desiderio di restituire voce a una grande opera e alla sua gente. Una storia di trasformazioni, di sacrifici, di sogni collettivi.

Un progetto nato dall’ascolto e dall’osservazione, per raccontare non solo un’infrastruttura, ma ciò che ha significato per un’intera comunità.

Diretto da Marzio Breglia

Progetto realizzato dal Comune di Senise.

Progetto finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2022, Fondo FEASR – MISURA 19.2.B.5.1.2 Iniziative per il recupero delle tradizioni e di cura del paesaggio , di organizzazione di iniziative ed eventi a scopo sociale ricreativo e turistico, del Piano d’Azione S.M.A.R.T.T.- Sviluppo matrice ambiente rete territorio e turismo,

addendum Misura 19 PSR Sviluppo Locale di Tipo partecipativo – SLTP LEADER, 19.2.B Azioni specifiche Leader