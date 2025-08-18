Miss Italia, Miss Framesi Basilicata sarà eletta a Tito

Una fascia dedicata alla bellezza anche dei capelli sarà assegnata lunedì 18 agosto, alle ore 20.30, a Tito.

Nella Villa della Costituzione Italiana del paese con interessanti siti archeologici a pochi chilometri dal confine campano sarà eletta Miss Framesi Basilicata nell’ambito del concorso di Miss Italia 2025.

L’organizzazione è affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Tito e il supporto della locale Pro Loco “Gli antichi portali”.

La serata sarà condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud che, da sempre vicino a tematiche sociali, porterà sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.

Farà da madrina Deborah Capece, Miss Basilicata 2024.

Ospite la spumeggiante voce della cantante Elena Cappiello.

L’hair style delle aspiranti miss sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale protagonista dell’evento.