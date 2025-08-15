Vertice in Alaska, Trump atterrato ad Anchorage, alle 21 l’incontro con Putin

Ultime ore di attesa in vista del vertice du Anchorage: ‘La posta in gioco è alta’ scrive Trump su Truth, poco prima della partenza da Washington per l’Alaska, dove nella serata italiana, a partire alle 21, ci sarà l’incontro con Putin.

Secondo fonti Usa, ‘tutte le opzioni restano sul tavolo, compresa quella che Trump abbandoni il vertice se dovesse pensare che Vladimir Putin non è serio sulla volontà di fare un accordo’.

“Non sono qui per negoziare con Putin al posto dell’Ucraina. Io sono qui per portarli al tavolo” ha detto il presidente Usa parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. Per Kiev, ‘la via della pace è chiara e basata su principi: non può essere definita senza l’Ucraina e i negoziati possono essere produttivi solo dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco’. Mentre anche Putin è in viaggio, il ministro degli Esteri russo Lavrov è arrivato in Alaska indossando una felpa con la scritta Cccp, la storica sigla in cirillico, acronimo di Unione delle repubbliche sovietiche.

Tutto il mondo oggi guarderà Anchorage sperando che il vertice tra Trump e Putin offra una ‘chance per la pace’ in Ucraina.

‘Se in Alaska andrà bene poi sarà necessario un incontro trilaterale con Zelensky’, ha detto il tycoon che ha dato un 75% di probabilità di successo al summit.

Ma Kiev gela le aspettative: ‘I negoziati possono essere produttivi solo dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco’, scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, alla vigilia del vertice. Sul tavolo della trattativa l’offerta di terre rare a Mosca e garanzie difesa a Kiev ma fuori dalla Nato. E lo zar rompe il silenzio: ‘Donald è sincero, vuole fine guerra’.

Il leader russo punta al riavvicinamento con gli Usa. ‘Accordi anche sul nucleare per la sicurezza del mondo’. L’incontro tra Trump e Putin inizierà alle 11.00 ora locale (le 21.00 in Italia) con un bilaterale e si concluderà con una conferenza stampa dei due leader. Intanto Zelensky è stato ricevuto a Londra da Starmer.

Mosca dichiarerà chiaramente la sua posizione ai colloqui russo-americani in Alaska, e molto è già stato fatto in tal senso durante le visite dell’inviato speciale statunitense Steve Witkoff: lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, come riporta l’agenzia Tass.

“Sappiamo di avere argomenti e la nostra posizione è chiara e precisa. La spiegheremo”, ha dichiarato al canale televisivo Rossiya-24. “Molto è già stato fatto qui durante le visite di Steve Witkoff. Il presidente ne ha già parlato.

Witkoff ha parlato a nome del presidente Donald Trump. Ci auguriamo di continuare questa conversazione molto utile” in Alaska, ha affermato il ministro.

La Tass ricorda che ieri il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov ha dichiarato che l’incontro tra Putin e Trump sarà aperto da un colloquio individuale, al quale, oltre ai leader, prenderanno parte solo interpreti.

Il tema centrale dell’incontro sarà la risoluzione della crisi ucraina, ma Putin e Trump affronteranno anche temi “più ampi per garantire la pace e la sicurezza, nonché le attuali e più urgenti questioni internazionali e regionali”.

Trump atterrato ad Anchorage per l’incontro con Putin