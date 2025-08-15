Senise – Primo torneo OLYMPO SINNI LEAGUE: trionfa il Viggianello

Si è conclusa con grande successo la prima edizione del torneo OLYMPO SINNI LEAGUE, manifestazione sportiva che ha acceso l’estate senisese e ha visto sfidarsi diverse squadre in un clima di sana competizione.

La finale, combattuta ed emozionante, ha messo di fronte FCRapein e Viggianello, con la vittoria finale di quest’ultimo, che si è così aggiudicato il titolo inaugurale.

Gli organizzatori, Filippo Pandolfo, Eugenio Micele e Pasquale Bellusci, hanno ricevuto il plauso unanime per l’impegno, la passione e la dedizione profusi nella realizzazione di un evento tanto partecipato e apprezzato dalla comunità.

Tutte le gare sono state dirette dall’arbitro Rocco Rosato, che ha garantito professionalità e imparzialità in ogni incontro.

A raccontare ogni momento della competizione, con telecronache e immagini coinvolgenti, è stato il videomaker e telecronista Donato Forastiero, che ha saputo trasmettere l’entusiasmo del pubblico e dei giocatori.

La cerimonia di premiazione ha visto la presenza della sindaca di Senise e del consigliere regionale e vicepresidente Angelo Chiorazzo, a testimonianza dell’importanza attribuita a questo appuntamento sportivo.

Un ringraziamento speciale va anche a Giuseppe Ponzio, presidente dell’associazione Senise Unita, per aver promosso l’iniziativa e sostenuto la diffusione dei valori dello sport.

L’intrattenimento musicale, curato da Rocco Amendolara e Andrea Spaltro, ha contribuito a rendere l’evento ancora più festoso.

Con i complimenti a tutte le squadre partecipanti, l’appuntamento è già fissato per la prossima edizione, con la promessa di un torneo ancora più appassionante e coinvolgente.