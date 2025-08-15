Il Papa : Non dobbiamo rassegnarci alla logica delle armi’

Non dobbiamo rassegnarci al prevalere della logica del conflitto e delle armi” dice Papa Leone all’Angelus.

Nella festa dell’Assunta aggiunge: “Oggi vogliamo affidare all’intercessione della Vergine Maria la nostra preghiera per la pace”.

Il Papa all’Angelus cita Pio XII che nel pieno della seconda guerra mondiale diceva: “Mai più scempio di vite umane!”.

“Quanto sono attuali queste parole – commenta Papa Leone -. Ancora oggi purtroppo ci sentiamo impotenti di fronte al dilagare nel mondo della violenza sempre più sorda e insensibile ad ogni moto di umanità. Eppure non dobbiamo smettere di sperare: Dio è più grande del peccato del mondo”.

Piazza della Libertà a Castel Gandolfo piena per la messa di Papa Leone nella parrocchia di San Tommaso. Tra i presenti c’è anche il ministro degli Esteri e vicepresidente del consiglio Antonio Tajani.

“Le comunità cristiane povere e perseguitate, i testimoni della tenerezza e del perdono nei luoghi di conflitto, gli operatori di pace e i costruttori di ponti in un mondo a pezzi sono la gioia della Chiesa” dice il Papa nell’omelia sottolineando che “molti di loro sono donne. Lasciamoci convertire – aggiunge – dalla loro testimonianza”.

Il Papa all’Angelus cita anche Dante e in particolare l’ultimo canto del Paradiso, nella preghiera messa in bocca a San Bernardo.Maria è “sorgente viva, zampillante di speranza. Sorelle e fratelli, questa verità della nostra fede è perfettamente intonata al tema del Giubileo che stiamo vivendo: ‘Pellegrini di speranza’.

Il pellegrino ha bisogno della meta che orienti il suo viaggio: una meta bella, attraente, che guidi i suoi passi e lo rianimi quando è stanco, che ravvivi sempre nel suo cuore il desiderio e la speranza.

Nel cammino dell’esistenza questa meta è Dio, Amore infinito ed eterno, pienezza di vita, di pace, di gioia, di ogni bene. Il cuore umano è attratto da tale bellezza e non è felice finché non la trova; e in effetti rischia di non trovarla se si perde in mezzo alla ‘selva oscura’ del male e del peccato“, ha detto Papa Leone.

