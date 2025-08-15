Ferrandina, Ferragosto segnato dal dramma: un giovane perde la vita colpito da un albero caduto

Ferrandina, 15 agosto 2025 – Un pomeriggio di festa si è trasformato in tragedia nell’area verde di contrada Ponnoni, spazio ricreativo intitolato a Lord Baden Powell, fondatore del movimento scout.

Durante un violento nubifragio, una possente quercia si è spezzata e, secondo le prime ipotesi forse a causa di un fulmine (accertamenti in corso), è precipitata su un’autovettura con a bordo quattro ragazzi.

Alcuni presenti, accorsi immediatamente, sono riusciti a mettere in salvo uno degli occupanti. Poco dopo sono arrivati i Vigili del Fuoco di Ferrandina, che hanno liberato altri due passeggeri incastrati tra le lamiere, consegnandoli al personale sanitario del 118.

Per il quarto giovane, un trentenne, nonostante i tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

I tre feriti sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale. Tre di loro sono originari di Ferrandina, mentre il quarto proviene da Roma.

L’episodio si è verificato mentre la zona era affollata di famiglie e gruppi di amici riuniti per i tradizionali picnic di Ferragosto. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale per i rilievi, mentre una squadra dei Vigili del Fuoco di Tinchi ha operato per liberare altri veicoli rimasti bloccati nel fango e sotto la pioggia battente.

La comunità locale è profondamente colpita. Il sindaco, Carmine Lisanti, ha proclamato il lutto cittadino e cancellato tutte le celebrazioni previste per la festa di San Rocco.

In un messaggio diffuso sui social, il primo cittadino ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima: