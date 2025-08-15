Colobraro (MT) ancora alle prese con le fiamme: evacuate due strutture, si indaga sulle cause

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nColobraro, piccolo comune in provincia di Matera, sta vivendo momenti difficili. Da mercoled\u00ec 13 agosto un vasto incendio sta divorando ettari di macchia mediterranea lungo la strada di accesso al paese. Le fiamme, alimentate dal vento caldo di mezza estate, non si sono fermate nemmeno di notte, e l\u2019allerta resta alta.\r\nDurante tutta la notte, i vigili del fuoco hanno continuato a lavorare senza sosta. In queste ore si sta valutando la possibilit\u00e0 di richiedere nuovamente l\u2019intervento dei canadair, gi\u00e0 impiegati nella giornata di ieri per cercare di contenere il fronte del fuoco.\r\nNel pomeriggio di gioved\u00ec 14 agosto, per precauzione, \u00e8 stato necessario evacuare due strutture, tra cui un centro che accoglie persone con disabilit\u00e0. La preoccupazione \u00e8 stata tanta, ma fortunatamente tutti gli ospiti e il personale sono stati messi in salvo in tempo. A far scattare l\u2019allarme \u00e8 stato un episodio accaduto proprio davanti al centro: un minivan in arrivo ha preso fuoco. Secondo le prime ipotesi, da l\u00ec potrebbe essere partito l\u2019incendio.\r\nMentre le indagini sulle cause sono in corso, sul campo continuano a lavorare fianco a fianco vigili del fuoco, Protezione Civile, volontari e molti cittadini, che non hanno esitato a offrire una mano. La solidariet\u00e0 e il senso di comunit\u00e0 stanno facendo la differenza in queste ore complesse.\r\nNel frattempo, nuovi piccoli focolai sono stati segnalati anche in altre zone del Materano, in particolare nel territorio di Pisticci. Per ora, fortunatamente, si tratta di aree rurali e non si segnalano danni a persone o abitazioni.\r\nLa speranza \u00e8 che il vento cali e le fiamme possano essere finalmente domate. Intanto, Colobraro resta in attesa, con il fiato sospeso ma con il cuore unito.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n