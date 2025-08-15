Colobraro (MT) ancora alle prese con le fiamme: evacuate due strutture, si indaga sulle cause

Colobraro, piccolo comune in provincia di Matera, sta vivendo momenti difficili. Da mercoledì 13 agosto un vasto incendio sta divorando ettari di macchia mediterranea lungo la strada di accesso al paese. Le fiamme, alimentate dal vento caldo di mezza estate, non si sono fermate nemmeno di notte, e l’allerta resta alta.

Durante tutta la notte, i vigili del fuoco hanno continuato a lavorare senza sosta. In queste ore si sta valutando la possibilità di richiedere nuovamente l’intervento dei canadair, già impiegati nella giornata di ieri per cercare di contenere il fronte del fuoco.

Nel pomeriggio di giovedì 14 agosto, per precauzione, è stato necessario evacuare due strutture, tra cui un centro che accoglie persone con disabilità. La preoccupazione è stata tanta, ma fortunatamente tutti gli ospiti e il personale sono stati messi in salvo in tempo. A far scattare l’allarme è stato un episodio accaduto proprio davanti al centro: un minivan in arrivo ha preso fuoco. Secondo le prime ipotesi, da lì potrebbe essere partito l’incendio.

Mentre le indagini sulle cause sono in corso, sul campo continuano a lavorare fianco a fianco vigili del fuoco, Protezione Civile, volontari e molti cittadini, che non hanno esitato a offrire una mano. La solidarietà e il senso di comunità stanno facendo la differenza in queste ore complesse.

Nel frattempo, nuovi piccoli focolai sono stati segnalati anche in altre zone del Materano, in particolare nel territorio di Pisticci. Per ora, fortunatamente, si tratta di aree rurali e non si segnalano danni a persone o abitazioni.

La speranza è che il vento cali e le fiamme possano essere finalmente domate. Intanto, Colobraro resta in attesa, con il fiato sospeso ma con il cuore unito.