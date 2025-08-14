San Rocco a Senise: traffico e sosta, ecco le regole dal 13 al 18 agosto

In occasione dei tradizionali festeggiamenti in onore di San Rocco, che si svolgeranno a Senise dal 13 al 18 agosto 2025, il Comando della Polizia Locale, guidato dalla Comandante Dott.ssa Rosalba di Bitetto, ha emanato un’ordinanza temporanea per disciplinare il traffico e la sosta nelle aree interessate dagli eventi.

La decisione è stata presa a seguito della richiesta ufficiale del parroco Sac. Giovanni Antonio Lo Pinto della parrocchia Maria SS. della Visitazione e in conformità al Piano di Emergenza e Sicurezza redatto dall’ing. Giuseppe Sassone.

L’obiettivo è garantire lo svolgimento delle celebrazioni e delle manifestazioni collaterali in piena sicurezza per residenti, partecipanti e visitatori.

📅 Programma delle modifiche alla circolazione

13 agosto 2025

Ore 17:00 – 21:00: Chiusura al traffico di Corso Vittorio Emanuele per celebrazione Cresime in Piazza Municipio.

14 agosto 2025

Ore 10:00 – 12:00 e 16:00 – 01:00: Divieto di sosta in Piazza Vittorio Emanuele e chiusura al traffico di Corso Vittorio Emanuele per la sfilata dei Ceri e la sagra “Rasckatièdde e crispë”.

Ore 16:00 – 01:00: Divieto di sosta anche in Piazza San Francesco.

15 agosto 2025

Ore 10:00 – 12:00: Divieto di sosta in Piazza Vittorio Emanuele e chiusura al traffico di Corso Vittorio Emanuele per passaggio banda musicale.

Ore 18:00: Chiusura al traffico nella parte alta del centro abitato (Corso Vittorio Emanuele, Via Rinaldi, Via Cairoli, Via Donnaperna, Via Marconi, Largo San Biagio, Via G. Amendola, Via De Gasperi) per la processione dei fedeli.

Ore 20:00 – 01:00: Divieto di sosta e transito in Via De Gasperi.

16 agosto 2025

Ore 10:00 – 12:00: Divieto di sosta in Piazza Vittorio Emanuele e chiusura di Corso Vittorio Emanuele per passaggio banda.

Ore 18:00 fino a termine eventi: Chiusura al traffico nella parte bassa del centro abitato (Corso Vittorio Emanuele, Via M. D’Anglona, Corso Garibaldi, Rione Rotalupo, Via Latrecchiana, Via M. di Viggiano, Via Crispi) per la processione. Divieto di sosta in Piazza Vittorio Emanuele, Piazza San Francesco e Piazza Aldo Moro.

17 agosto 2025

Ore 18:00 fino a termine evento: Divieto di sosta in Piazza Aldo Moro, Piazza San Francesco e Variante Aldo Moro.

Chiusura al traffico di Viale Aldo Moro (da incrocio con C.so Garibaldi), variante di collegamento San Biagio (entrambi i sensi), e variante tra Piazza Aldo Moro e Corso Garibaldi (zona Tabacchi Marino).

ℹ️ Informazioni e ricorsi

È possibile presentare ricorso contro l’ordinanza:

Entro 60 giorni al TAR competente.

Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica .

Entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per segnaletica, secondo art. 74 del Regolamento C.d.S.

Responsabile del procedimento: Comando di Polizia Locale di Senise

📞 Tel: 0973 686200 – 📠 Fax: 0973 686393

📧 [email protected] – PEC: [email protected]

LEGGI L’ORDINANZA