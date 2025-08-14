Matera dal 26 al 31 agosto diventa capitale del gioco intelligente: sei giorni per menti curiose”

Laboratori, escursioni e attività creative per famiglie con bambini ad alto potenziale cognitivo

Matera, 13/08/2025 – Una settimana di laboratori, escursioni, giochi e creatività per stimolare la mente e favorire la socialità: dal 26 al 31 agosto 2025 la città dei Sassi ospita il Ludo Summer Kamp PLUS, il grande evento estivo organizzato da Zio Ludovico APS e dedicato alle famiglie con bambini ad alto potenziale cognitivo.

Il programma prevede attività di alto profilo educativo e formativo, pensate per unire divertimento e crescita personale per bambini, ragazzi e genitori:

Laboratori STIMA con lo Staff del LabTalento

Parent Training con Rossella Cardinale

Giochi teatrali con Paolo Busi

Storytelling con Beniamino Sidoti

Incontri sull’intelligenza artificiale con Luca Raina

Scuola di fallimento con Francesca Corrado

Viaggio nel DNA e attività scientifiche interattive con Silvia Giordano

Yoga per tutti con Mariella Quarto

Lego Lab con Matteo Concina

Escursione “Giornata Blu” al Circolo Nautico Aquarius di Policoro con corsi di vela, canoa, orienteering e tiro con l’arco

“Il gioco è un linguaggio universale che unisce, fa crescere e migliora il benessere di tutti. Con il Ludo Summer Kamp PLUS vogliamo regalare a Matera un’esperienza unica, dove la socialità e il divertimento diventano protagonisti e dove l’aggregazione sostituisce il giudizio e il conflitto” – sottolinea Emanuele Cristallo, presidente di Zio Ludovico.

“Siamo onorati e felici di collaborare con la Ludo Summer Kamp perché la Fondazione Sassi ha da sempre sostenuto, con Mario Salerno, l’ incontro intergenerazionale per la crescita della consapevolezza dei giovani” ha dichiarato la Presidente Maria Giovanna Salerno dando il benvenuto alle famiglie ospiti ; “I nostri luoghi sono fonte di memoria vivente, occasione di creatività e di immaginazione di nuovo futuro “ ha aggiunto la Direttrice Patrizia Minardi.

Gli incontri si svolgeranno in alcune delle location più suggestive della città:

Fondazione Sassi, Archivio di Stato – MIC, Open Space dell’APT Basilicata e Ludoteca Lumaca

Il programma completo con orari e iscrizioni è disponibile sui canali ufficiali di Zio Ludovico APS.

Informazioni e contatti stampa:

Zio Ludovico APS – Ufficio Stampa

Email: [email protected]

Tel./WhatsApp: 3393812543

www.zioludovico.it

Social: Facebook e Instagram