Il nuovo album di Taylor Swift uscirà il 3 ottobre

Dopo un anno e mezzo di attesa i fan di Taylor Swift sono di nuovo in fibrillazione: per la popstar sta per aprirsi una nuova era e stavolta il colore dominante è l’arancione, un colore che per lei rappresenta l’energia che sente nella vita.

Dodici brani tra cui quello, in collaborazione con l’amica Sabrina Carpenter, che da il titolo alla raccolta sono al centro di The Life of the Showgirl, il dodicesimo album della popstar che uscirà il 3 ottobre.

L’annuncio è arrivato durante la puntata di New Heights Show, il podcast condotto dal compagno Travis Kelce, campione dei Chiefs di Kansas City, e da suo fratello Jason.

Evocativi i titoli delle 12 tracce, tante quanti gli album di Swift usciti finora: tra questi The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor e CANCELED! a caratteri cubitali.

Secondo Travis, The Life of the Showgirl sarà un album che farà ballare. Registrato in studio, la nuova fatica della 14 volte premio Grammy è già disponibile in preorder in esclusiva sullo Shop Universal nei formati fisici vinile, cd + poster e musicassetta.

La copertina della versione in vinile mostra Taylor parzialmente immersa in un’acqua apparentemente torbida con indosso un top tempestato di strass: fuori dall’acqua si vedono solo la bocca, il naso, gli occhi, la fronte e un polso decorato di gioielli.

In occasione dell’annuncio, l’artista ha svelato quattro varianti di copertine disponibili per un tempo limitato in formato Cd Deluxe: Sweat and Vanilla Perfume, It’s Frightening, It’s Rapturous e It’s Beautiful. Pochi giorni fa, in un teaser della podcast, Taylor aveva sorpreso i fan svelando l’esistenza dell’album senza inizialmente rivelare cover e data di uscita.

“Volevo farlo fa tempo”, ha detto Taylor a proposito della sua nuova fatica che, raccontando “la vita dietro lo show”, segna una reunion con i leggendari producer Max Martin e Shellback che avevano lavorato con lei per Red, 1989 e Reputation.

The Life of the Showgirl è il primo album dopo il successo planetario nell’aprile 2024 di The Tourtured Poets Department (disco di platino in Italia) e dopo la conclusione della tournée The Eras che, con un incasso di 2 miliardi di dollari per 149 concerti usualmente oltre le tre ore, ha frantumato ogni record.

È anche il primo pubblicato dopo che, a fine maggio, la cantante è tornata in possesso dei master delle proprie canzoni.

Sebbene Taylor sia nota per cantare di cuori infranti e celebri ex fidanzati, la sua relazione di due anni con Kelce, uno dei giocatori più famosi e redditizi della National Football League, ha alimentato ulteriormente la sua popolarità.

L’album sarà comunque un nuovo test per la presa della cantante sui fan, dopo l’endorsement l’anno scorso della candidata democratica alla Casa Bianca Kamala Harris che l’aveva messa in rotta di collisione con l’allora rivale Donald Trump.

Una volta eletto Trump non ha abbandonato la polemica tornando periodicamente a prendersela con Taylor Swift: da ultimo qualche giorno fa in un post le ha contrapposto la star di White Lotus Sidney Sweeney, protagonista di un controverso spot per i jeans American Eagle dal sapore eugenetico e, a quanto pare, elettrice repubblicana.

