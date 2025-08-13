Sanità, Araneo (M5S): “Gravi carenze di personale all’ospedale di Melfi”

La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Alessia Araneo, ha lanciato un allarme sulle condizioni critiche in cui versa l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Melfi (Potenza). Secondo Araneo, la struttura – che serve un bacino di circa 100.000 persone e rappresenta un punto di riferimento anche per la Puglia e la Campania – soffre di una grave carenza di personale sanitario, soprattutto durante le ore notturne e nei giorni festivi.

“In questi turni – ha spiegato – mancano figure essenziali come cardiologi, internisti, ortopedici, radiologi, e a partire dal primo settembre non ci saranno più infermieri in sala operatoria. Inoltre, le ambulanze saranno prive di medici a bordo”.

Araneo sottolinea come l’aumento dell’attività dell’ospedale, spesso presentato come un segnale positivo, stia in realtà mettendo a dura prova il personale in servizio: “Una sanità di qualità si costruisce garantendo condizioni di lavoro adeguate. Il sovraccarico di lavoro e l’assenza di risorse umane rischiano di compromettere la sicurezza dei pazienti e di mettere il personale davanti a scelte difficili in situazioni critiche”.

Infine, la consigliera critica le riorganizzazioni interne della struttura, definendole “un modo per mascherare il depotenziamento dei servizi”, a scapito dei professionisti sanitari e dell’intera comunità.