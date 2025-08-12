Domani sera a Pescopagano “Tavolata dei Pescopaganesi nel mondo”

Corso Umberto a Pescopagano si veste a festa in occasione della seconda edizione della “Tavolata dei Pescopaganesi nel mondo”, in programma domani sera dalle 21 e 30.

Un’iniziativa alla seconda edizione organizzata dal comitato “Pescopagano 2020” assieme all’amministrazione comunale.

“Dopo il successo dello scorso anno abbiamo voluto ripetere l’iniziativa – spiegano gli organizzatori – per offrire ai nostri emigranti l’occasione di poter venire in paese e trovare l’ambiente adatto per far sì che un turista speciale si senta accolto.

Vogliamo ricambiare l’accoglienza che ci fanno trovare i nostri compaesani quando andiamo da loro, in tante parti d’Italia e del mondo.

Per questo ci siamo inventati questa adunata, per metterli insieme. Lo scorso anno all’iniziativa hanno partecipato in 600 e quest’ anno ci auguriamo di superarci.

La cena è anche l’occasione di fare comunità, a servire infatti saranno oltre 20 camerieri volontari reclutati tra i giovanissimi del paese”.

La cena è sponsorizzata dal gruppo “Podolica” di Pescopagano e l’iniziativa rientra nell’ambito della legge regionale 46/2024 sulla valorizzazione della pastorizia e transumanza .

Tra gli ospiti della serata “Federico Barbarossa ” con la sua corte a cura dell’associazione Ergon. Allieteranno l’evento il karaoke di Gerardo e Pietro e la musica di Nino L’Angelo, unico sosia vocale di Nino D’Angelo.