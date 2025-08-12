Assessore Latronico su sagra del Peperone Igp a Senise

Tra vicoli illuminati, profumi avvolgenti e il rosso vivo dei peperoni appesi alle balconate, Senise si è vestita a festa per U Strittul ru Zafaran.

Un evento che è una celebrazione gastronomica, ma anche un viaggio nel cuore pulsante della cultura lucana.

“Il peperone di Senise IGP non è solo un prodotto d’eccellenza: è il simbolo di un territorio che sa unire tradizione, cultura e comunità”.

Così l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha salutato la comunità senisese durante la sua visita, accolto dagli amici dell’Associazione Sviluppo Storico Ambientale che, con passione e tenacia, custodiscono e tramandano questa storia.

Latronico ha ricordato che “scoprire i temi identitari, valorizzare le capacità produttive, rigenerare le comunità e rafforzare il sentimento di coesione sono tappe fondamentali per la resilienza e lo sviluppo dei nostri paesi.

Qui a Senise – ha aggiunto – vediamo come la tradizione possa trasformarsi in energia viva per il futuro, capace di attrarre visitatori, generare economia e alimentare l’orgoglio di appartenenza”.

Passeggiando tra gli stand, l’assessore ha incontrato produttori, artigiani e cittadini, testimoniando con la sua presenza l’importanza di un evento che, anno dopo anno, è diventato un punto di riferimento non solo per la Basilicata, ma per tutti gli amanti della cultura enogastronomica italiana.

“Un plauso sincero – ha concluso – a chi rende possibile tutto questo, trasformando un frutto della terra in un racconto che parla di radici, bellezza e futuro condiviso”.