Tragedia a Rapolla: uomo trovato morto in casa, indagini in corso

Una tragedia ha colpito la comunità di Rapolla, piccolo centro del Vulture, dove nella giornata di domenica è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo all’interno della sua abitazione. La vittima, un meccanico originario di Milano ma da anni residente in Basilicata, era molto conosciuta e apprezzata nel paese per la sua attività professionale e per il forte radicamento nel tessuto sociale locale.

A scoprire il corpo è stato il figlio, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma l’intervento si è rapidamente trasformato in un caso giudiziario: alcune anomalie riscontrate sul cranio del defunto hanno spinto i soccorritori a segnalare la situazione alle forze dell’ordine.

Sono quindi giunti i carabinieri e la scientifica, che hanno eseguito i primi rilievi all’interno dell’abitazione. Al momento, sia la salma che l’appartamento sono stati posti sotto sequestro: il corpo si trova a Potenza, dove verranno eseguiti accertamenti medico-legali per chiarire le cause del decesso.

Non si esclude alcuna pista, ma al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo. La dinamica, ancora da ricostruire, potrebbe far luce nelle prossime ore sull’origine dell’accaduto.