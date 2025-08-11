SUCCESSO PER LA NONA EDIZIONE DEL PREMIO RABATANA

La nona edizione del Premio Rabatana è stata un mix di emozioni, di bellezze e di eccellenze che la città di Tursi è la regione Basilicata offrono all’Italia e al mondo intero.

Nel suggestivo e caratteristico borgo arabo-saraceno, accompagnati da una bellissima luna che si rispecchiava nel mar Jonio, i premiati hanno ricevuto il loro meritato riconoscimento per quanto fatto e quanto faranno nel futuro, in una calda sera d’estate.

La serata, sotto la conduzione magistrale di Annamaria Sodano, è scivolata via in maniera piacevole dal primo premiato, l’attore e doppiatore Manuel Santagata fino all’undicesimo e ultimo il giornalista Oreste Lanza.

Nel mezzo si sono susseguiti sul palco per il ritiro del premio i vari Gianluca Timpone, Roberto Rampino, Mattia Digno, Aurelio Pace, Pasquale Castronuovo, Giovanna Ruggieri, Vito Cantisani, Antonio Rondinelli e Gian Luigi Natali.

Alta la rappresentanza delle istituzioni con i consiglieri regionali Angelo Chiorazzo, Nicola Morea, Domenico Tataranno e Roberto Cifarelli, la direttrice dell’Apt Basilicata Margherita Sarli e il Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri.

Il Sindaco Cosma, ideatore dell’iniziativa, traccia un bilancio di questa nona edizione:

“Ogni anno è sempre stimolante organizzare il Premio Rabatana perché scopriamo di volta in volta quanti talenti la nostra Tursi e la nostra Basilicata esporta in tutto il mondo in vari ambiti.

È stata un’edizione positiva grazie alla caratura dei premiati e alla presenza di tanti consiglieri regionali a testimoniare la centralità che la nostra comunità ha ritrovato nelle stanze di via Verrastro.

Le serate per rendere il giusto tributo a chi si è speso e si spende ogni giorno per la nostra Basilicata continuano con la quarta edizione del Premio Somma che vedrà la presenza di altri autorevoli ospiti pronti ad essere affascinati ed ammaliati dalla bellezza della nostra meravigliosa comunità.”