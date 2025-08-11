Senise – Incidente tra camion e moto nei pressi del campo sportivo

Poco fa, nei pressi del campo sportivo di Senise, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un camion e una moto. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia Municipale e i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. Presenti anche gli operatori del 118, con ambulanza e personale medico, che stanno prestando le prime cure al giovane rimasto ferito nell’impatto.

Le sue condizioni sono al momento sotto valutazione da parte dei sanitari. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti.

Articolo in aggiornamento.