Premio Siris 2025 – XII Edizione. Episcopia celebra l’eccellenza culturale, sociale e artistica italiana

Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con il Premio Siris, giunto alla XII Edizione, evento culturale tra i più prestigiosi della Basilicata che celebra le personalità italiane distintesi nei settori della cultura, del sociale, dell’arte, della scienza e dello sport.

L’appuntamento è per domani, 12 agosto, in Piazza San Nicola alle ore 20:30.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Episcopia, con il sostegno del Comune di Episcopia, dell’Unpli Basilicata, dell’Agenzia di Sviluppo “La Cittadella del Sapere”, di Basilicata Turistica, dell’Apt Basilicata, della Regione Basilicata e del Parco Nazionale del Pollino.

Ecco i premiati della XII Edizione:

• Dott.ssa Isa Grassano – Giornalista e scrittrice

• Dott.ssa Anna Gloria Piccininni – Procuratore

• Dott.ssa Katia Pafundi – Psicologa (Differenza Donna)

• Dott.ssa Mimma Rizzo – Medico chirurgo in oncologia

• Prof.ssa Maria Adelaide Cuozzo – Docente universitaria, membro del comitato scientifico MIG, economista agraria

• Francesco D’Onofrio – Polizia di Stato

• Sara Nicodemo – Nuotatrice

Nel corso della serata verranno inoltre consegnate targhe speciali “SIRIS” a personalità e imprese del territorio, in riconoscimento del loro impegno per la crescita culturale e sociale della Basilicata.

Ospite speciale della serata:

• Tommy Terrafino – Protagonista di un divertente Comedy Show

La serata sarà condotta da Donata Manzolillo. Le interviste saranno curate dalla giornalista Beatrice Volpe, mentre la direzione artistica è affidata a Elisa Conte.

Il Premio Siris si conferma un evento simbolo di valorizzazione del talento e delle eccellenze italiane, contribuendo a rafforzare l’identità culturale e territoriale della Basilicata.