Pilone Tiera-Potenza , Assessore Pepe: massima attenzione

“Dalle prime ore di oggi, in stretto coordinamento con RFI e con la Provincia di Potenza, stiamo seguendo da vicino l’evolversi della situazione. La sicurezza delle persone è la nostra priorità assoluta.

Per ridurre al minimo i disagi, abbiamo attivato i servizi sostitutivi su gomma, così da assicurare la continuità degli spostamenti.

Restiamo in costante contatto con tutti i soggetti coinvolti per garantire un rapido ripristino delle condizioni di normalità”.

Così l’assessore regionale alle infrastrutture, Pasquale Pepe, interviene commentando la notizia del cedimento di un pilone sulla vecchia strada Tiera–Potenza, avvenuto nelle prime ore di questa mattina.

Di qui la necessità di sospendere il traffico ferroviario sulla linea Potenza–Melfi. Il ponte interessato si trova infatti sopra il tracciato ferroviario, motivo per cui si è deciso di interrompere la circolazione dei treni per ragioni di sicurezza.

“Per garantire la mobilità dei passeggeri, lungo l’intera tratta – spiega Pepe – è stato predisposto un servizio di autobus sostitutivi, attivo fino al ripristino delle normali condizioni d’esercizio. La Provincia provvederà alla demolizione del manufatto”.

L’assessore monitorerà costantemente il caso fornendo aggiornamenti sull’evoluzione della situazione.