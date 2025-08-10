Miss Italia, ad Abriola si elegge Miss Cinema Basilicata

Miss Cinema Basilicata sarà nominata nel paese dell’amore.

La finale regionale di Miss Italia si svolgerà mercoledì 13 agosto, alle ore 20.30, in Piazza Marconi ad Abriola, località sciistica potentina nota per il suo legame con San Valentino.

L’organizzazione sarà affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale del concorso per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Abriola e il supporto del Programma Operativo Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra.

La serata sarà condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud che, da sempre vicino a tematiche sociali, porterà sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.

Ospite la possente voce del tenore Luigi Cutrone.

L’hair style delle aspiranti miss sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.