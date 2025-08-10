GROTTINO WINE STORY, BUONA LA PRIMA

Ottimo esordio per la prima edizione del “Grottino Wine Story”, l’evento andato in scena a Roccanova dedicato alla promozione e valorizzazione del Grottino del posto, vino simbolo del territorio lucano.

Una manifestazione voluta fortemente “da una amministrazione lungimirante , guidata dal sindaco Rocco Greco, che ha compreso l’importanza di mettere al centro di una strategia amministrativa le aziende vitivinicole che hanno investito in un territorio interno della nostra regione”.

La giornata ha visto due macro eventi, il primo in mattinata alla presenza di giornalisti, operatori del settore e comunicatori del vino, che hanno visitato tutte le cantine, con l’obiettivo di stimolare il confronto, promuovere consapevolezza culturale e rafforzare il dialogo tra il vino e il territorio.

Nel pomeriggio una partecipata masterclass con ospiti d’eccezione: Luigi Chiera, divulgatore e ideatore del format vitinerario Live, noto per la sua capacità di coniugare competenza scientifica e comunicazione narrativa;

Andrea Radic, giornalista, degustatore e giudice, in passato vice direttore di Italia a Tavola e responsabile di Guide Espresso online, conduttore su Radio Rai di “A Spasso con Radic”, e protagonista su Gambero Rosso Channel (Sky Italia) per tre stagioni “Italia Vicina.

In Viaggio con Radic”, e Nicola Campanile, fondatore del festival Radici del Sud, figura di riferimento per la valorizzazione dei vitigni autoctoni del Mezzogiorno e promotore dell’identità vitivinicola del Sud Italia a livello internazionale.

A seguire un convegno tecnico tematico sul lavoro scientifico svolto fino ad ora sul Grottino e sul percorso ancora da portare avanti.

La serata, invece, è stata totalmente dedicata al divertimento: quasi 2 mila persone hanno vissuto il centro storico del paese degustando i vini delle aziende in abbinamento a cibi della tradizione.

“Una bellissima sinergia tra tutti i produttori – concludono gli organizzatori – lascia ben sperare in un futuro da scoprire e vivere”.