Cher, a settembre l’album The Farewell Tour in digitale e vinile

Per celebrare uno dei tour più memorabili della storia, Cher pubblica il suo classico album dal vivo, The Farewell Tour, su doppio vinile e in streaming per la prima volta in assoluto il 26 settembre.

L’edizione fisica esclusiva sarà stampata su doppio vinile rosa e viola.

L’artista annuncia l’uscita dell’album pubblicando la registrazione dal vivo di “All I Really Want To Do”. La canzone scritta da Bob Dylan fu il suo primo singolo di successo da solista nell’estate del 1965.

La collezione, recentemente rimasterizzata, contiene anche tre brani (“Save Up All Your Tears”, “We All Sleep Alone” e “Different Kind of Love Song”) che in precedenza erano inclusi solo nello speciale film-concerto multiplatino Live! The Farewell Tour, pluripremiato agli Emmy.

Nel 2002 l’artista vincitrice di Academy© Award e Grammy© Award, inserita nella Rock and Roll Hall of Fame© e insignita del Kennedy Center© Honoree, ha intrapreso il Living Proof: The Farewell Tour, girando il mondo per ben 325 spettacoli.

Lo show ha fatto la storia in quanto Cher ha ottenuto il Guinness World Record per il “tour con il più alto incasso di un’artista femminile” dell’epoca.

Ha immortalato questa corsa mozzafiato con Live! The Farewell Tour e il disco omonimo, catturando la sua esibizione elettrizzante e indimenticabile all’American Airlines Arena di Miami, FL, il 7 novembre 2002. L’album è uscito il 26 agosto 2003 e finora era disponibile solo su cd.

La tracklist traccia una affascinante mappa dell’inimitabile catalogo di Cher, evidenziato da potenti esibizioni di “Believe,” “If I Could Turn Back Time,” “Just Like Jesse James,” e “All Or Nothing,” tra gli altri.

ANSA