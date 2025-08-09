Senise, torna oggi 09 Agosto “U Strìttul ru Zafaran”

Parte sabato 9 agosto la 23esima edizione de “U Strìttul ru Zafaran”, la festa che celebra il centro storico di Senise e il suo prodotto più amato: il peperone IGP.

Tre giornate per riscoprire la bellezza delle radici, il valore della condivisione e la forza della cultura popolare:

Il 9 agosto tutto comincerà a partire dalle 19:00, quando la parte alta del borgo di Senise si vestirà di colori, profumi e suoni per una serata dedicata alla tradizione, alla cultura e al gusto.

Alla Porta di Santa Caterina, presso il Museo Etnografico del Senisese, si aprirà la mostra “Il Mulino del Peperone”, curata dal Museo del Peperone, che accompagnerà i visitatori in un viaggio tra storia e sapori.

Nello stesso spazio sarà possibile partecipare al Laboratorio dell’Inserta, proposto da A.S.S.A., e al laboratorio “Tutti per la Costituzione”, ideato e condotto da Franchino Ricciardi, per un momento di riflessione e creatività condivisa.

Alle 20:00, l’arte incontrerà la gastronomia in un suggestivo percorso verso Piazza Chiesa Madre, luogo simbolo della manifestazione perchè proprio in questi vicoli l’evento nacque più di vent’anni fa.

Qui sarà allestito un vero e proprio salotto sotto le stelle del centro storico senisese, con piccole degustazioni di piatti e cocktail preparati con il rinomato Peperone di Senise IGP. una mostra fotografica “Scatti Cruschi”, curata da A.S.S.A., che racconterà la storia dell’evento.

La serata proseguirà alle 21:00 con il Laboratorio di Danze Popolari, a cura delle Zingare Lucane, per far rivivere i ritmi e i movimenti della tradizione sotto le stelle.

Il gran finale arriverà alle 22:00 con la prima edizione di “Strittul in the Night”, un evento musicale che animerà Largo Chiesa Madre con le atmosfere del Vinil DJ Set di Rosario Damiani & Vitagio. Un’occasione unica per vivere la magia dell’antico borgo tra note, sapori e incontri.

Ricordiamo le iniziative previste per le altre due giornate:

10 agosto – Giornata della Tradizione

Dalle 19:00 in Piazza Vittorio Emanuele, spazio ai Giochi popolari dei Rioni (XVII edizione): un’esplosione di energia, colori e allegria che unisce le generazioni in una sfida antica e sempre nuova.

11 agosto – Giornata dell’Arte e della Gastronomia

Dalle 20:00, Corso Vittorio Emanuele diventa palcoscenico della Sagra del Peperone di Senise IGP: profumi inconfondibili, sapori autentici, artigianato, musica e tanta passione. Un grande abbraccio collettivo fatto di gusto, arte e appartenenza.